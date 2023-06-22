檢視「不適切」居所定義 簡約公屋研納過渡性房屋

【本報訊】政府指會興建大量公營房屋，縮短公屋輪候時間，由現屆政府上任前的6.1年，縮短至4.5年，又會取締不適切居所。關注團體認為政府須提出取締不適切居所時間表，改善居民生活更實際。

解決劏房需「兩步走」 政府指劏房問題的樽頸正是土地房屋，為解決問題需要「兩步走」，包括興建大量公營房屋，縮短公屋輪候時間，目標由現屆政府開始前的6.1年縮短至4.5年，讓符合申請條件的市民盡快入住；過程中亦要取締不適切居所，讓居民入住過渡性房屋或簡約公屋，希望在公屋供應不足夠的層面去填補。政府又不排除將簡約公屋的概念，納入過渡性房屋，惟希望先解決輪候公屋超過3年人士的需要。

當處理不適切居所的住戶搬遷時，需要定義何謂「不適切」，政府指並非所有劏房都屬於不適切居所，在內的住戶不至於失去棲身之所，需再共同探討。

放寬申簡約公屋門檻 社區組織協會副主任施麗珊就認為，即使放寬簡約公屋申請門檻，都應以輪候公屋至少3年人士優先，並期望政府提出取締不適切居所時間表：「3年上唔到，畀簡約公屋改善環境，如果等得太耐，對細路仔發育有好大問題，病人心理都有好多問題，有啲街坊住得耐，無病都變有病，無抑鬱都變抑鬱，畀啲住得耐嘅人優先。」