現金津貼發放30億 近9萬輪候公屋戶受惠

【本報訊】房屋局表示，現金津貼試行計劃實行兩年來已向近9萬個合資格住戶，發放合共約30.4億元現金津貼。計劃將於明年中完畢，當局稱將會適時檢討。

試行計劃運作至明年中 根據政府在2021年中推出現金津貼試行計劃的資源顯示，為期3年的試行計劃，目標是向非現居於公屋、非領取綜援的住戶，以及已輪候公屋超過3年及並未獲首次編配的一般申請家庭提供現金津貼，每月可獲發放1,300至3,900元津貼。截至今年4月已向約8.7萬名合資格住戶發放合共約30.4億元現金津貼，當中近七成受惠家庭輪候公屋已逾5年或以上。

房屋局指出，過去兩年約有36,100位住戶不再符合申領資格，當中約七成住戶已經入住公屋；另約兩成公屋申請已被取消或者不再符合公屋編配資格。試行計劃將運作至2024年中，政府會在適當時候檢討計劃。

關愛基金於2020年推出「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」項目，向沒有受惠政府紓困措施中的非居住於公屋和沒有領取綜援的低收入住戶提供支援。但因關愛基金的兩輪「一次過生活津貼」已達到訂立的目標，基金將不會再推出有關項目。