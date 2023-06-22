不明電話要留神 勿提供個人資料

【本報訊】不少騙案中的受害人，是因為不慎向騙徒透露了信用卡號碼及銀行帳戶等個人資料，最終招致損失。為加強市民的防騙意識，個人資料私隱專員公署推出一系列防騙宣傳活動，並播放藝員演出的防騙宣傳短片，希望提醒公眾要小心保障個人資料私隱，避免財物損失。

慎防可疑電郵短訊等 個人資料私隱專員鍾麗玲提醒市民，形形色色的騙案，往往涉及騙取及盜用市民的個人資料，包括姓名、身份證號碼、聯絡電話、電郵、信用卡號碼及安全碼等等。市民必須時刻提高警覺，慎防任何不明來歷或可疑的電話、電郵或手機短訊，切勿隨意披露任何個人資料。

防騙宣傳活動包括推出以「個人資料咪亂俾 踢走騙徒靠晒你」為題的宣傳海報，海報將被派發至各區民政事務處、社區中心、長者地區中心和學校，並於各大運輸網絡及網上平台展示，加強市民對防騙及保障個人資料私隱的意識。另外，私隱專員公署亦邀請了藝員拍攝宣傳短片，以生活化及輕鬆的短片帶出防騙訊息，第一條短片已發放。

私隱專員公署又呼籲，市民如有需要可透過公署「個人資料防騙熱線」3423 6611尋求協助。市民若發現其個人資料被盜用並涉及刑事罪行，亦應盡快報案求助。