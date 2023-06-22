網購局變種 大額加單勿亂信

【本報訊】形形色色的詐騙案每日在本港上演，其中網購騙案繼續盛行。近日多區接報有實體商店相繼中伏，騙徒犯案手法與去年出現過的「佛跳牆騙案」極似。商家接到騙徒假冒學校老師或政府承辦商的來電或WhatsApp訊息，聲稱訂購鮮花、藥材、床墊等貨品或預約水電工程，其後加單要求大額採購商店未有提供的產品（例如床褥、桌椅、電錶箱等），並提供指定供應商給商家參考。當商家向該供應商繳付貨款或訂金後，騙徒和供應商隨即失去聯絡，商家才驚覺「供應商」其實是騙徒同黨。本月初至昨日，執法部門已接獲至少5宗相關騙案，最大一宗損失高達20萬元。