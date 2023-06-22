電話卡實名拙劣 詐騙之都愈禁愈猖獗

攔截13億贓款難止血 本港過往被稱為「美食之都」及「購物天堂」，惟隨着近年經濟下滑、罪案上升，有關美譽似乎被淡忘，而由於近年詐騙案飆升，本港已淪為「詐騙之都」。保安局指2018至2022年的5年間就詐騙案拘捕逾1.2萬人，反詐騙協調中心去年攔截到逾13億元騙款。至於今年2月實行的電話卡實名制則成效不彰，市民每日仍收到大量詐騙短訊，部分假冒銀行或機構發出，商務及經濟發展局擬就短訊發放人提供登記制度，要求機構如以其名義發短訊前先登記，冀年底試行。學者批評港府後知後覺，相關案件屢次發生才想到要補救。

保安局昨回覆議員書面質詢稱，2018至2022年的5年間就詐騙案拘捕逾1.2萬人，其中去年拘捕4,112人，按年急升45%。5年間涉欺詐罪及以欺騙手段取得財產罪而被定罪的有1,404人；單計去年，分別有172及42人涉欺詐罪及以欺騙手段取得財產罪被定罪。

金融管理局及相關執法部門成立財富情報交流平台「反訛騙及洗黑錢情報工作組」，初期有10間零售銀行參加，月底將會擴大至28間零售銀行。自情報工作組成立以來，銀行識別超過2.1萬個之前未知悉的傀儡戶口。在去年以情報主導作出的可疑交易報告數目較2021年增加319%，被凍結或充公的犯罪得益增加113%。

反詐騙協調中心在銀行業界協助下，去年攔截超過13億元騙款。執法部門亦正計劃與主要銀行成立新平台，就詐騙案件向部門提供即時協助。

騙徒境外傳短訊 繞過通訊局 至於電話智能卡實名登記制協助打擊詐騙，保安局稱，自今年2月24日全面實施以來，通訊事務管理局辦公室持續監察及執法，亦要求電訊商就已登記的電話儲值卡用戶資料定期抽樣檢查。一旦發現可疑個案，交執法機關跟進。話雖如此，電話卡實名制未見起效，昨在立法會上，議員林素蔚指騙徒利用境外電訊服務供應商傳送短訊給市民，即繞過實名制度，問當局有否新方法阻止。

後知後覺 訊息實名制未有期 商務及經濟發展局副局長陳百里說，當局就短訊發放人登記制度成立專責小組，目標7月底制訂實務準則，10月底完成網絡系統升級及發送者登記名冊籌備工作，希望年底試行，首先在銀行業試行，然後再考慮是否擴展至其他行業。

議員楊永杰關注境內短訊會否都有防騙訊息，當局回應指就短訊發放人方面，當局留意到痛點並非域內或外，很多騙徒假扮銀行或機構騙取市民信用，制度希望能夠解決無論域內或域外的問題。當局又稱，就打擊騙案，去年9月初通訊辦與執法部門及主要流動電訊營辦商成立專責小組，最新一季的詐騙案件錄得597宗，按季下跌近五成，但同意未來需再加強宣傳。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強稱，電話卡實名制比起以往「無王管」情況「叫做好過冇」，但假冒銀行或電訊商等詐騙電話及短訊已出現多時，港府才研究短訊發放人登記制度，實為後知後覺。他認為要有效打擊騙案，最有效始終是加強宣傳，提高市民防騙意識，港府亦應考慮提高罰則，以收阻嚇作用。

內地詐騙來港套現 7人落網 此外，本港及內地執法部門破獲跨境洗黑錢集團，涉嫌透過開設內地銀行帳戶及扣帳卡，接收來自內地不同電訊網絡的詐騙款項，再來港消費及轉售套現洗黑錢，涉款達4.6億港元。本周二先後在沙田、土瓜灣及油麻地拘捕7人，所有人已被落案起訴「串謀詐騙」罪，案件已提堂。