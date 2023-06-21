街市重開冧石屎 豆渣之城真羞恥

戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰。喂，大哥，去做戰地記者乎？抑或去森林獵老虎？使唔使咁小心翼翼呢？功夫茶係講去街市買餐餸咋，仲要係全面翻新嘅摩登街市，唔單止要打醒12分精神，仲要變身「鐵甲萬能俠」，咁就萬無一失！

各位，功夫茶並非靠嚇，而係香港已經成為「國際大刀會」，斬人劈友成為家常便飯！仲有就係乜都冧餐飽！呢，今個月15日荃灣西約體育館發生鐵閘倒塌意外，壓傷一名67歲外判清潔工人，佢算不幸中之大幸，因為2022年8月中旬油麻地母嬰健康院冧鐵閘，被壓嘅女保安搶救6小時後不治！總之，「冧檔」又成為香港新常態，早兩日紅色暴雨警告下，港珠澳大橋香港口岸出境大堂天花滲水，有水流瀉下，從天而降變成一道水簾。「飛流直下三千尺， 疑是銀河落九天」，嘻嘻，唔使專程飛去江西省廬山觀瀑布啦！近近哋，香港口岸出境大堂就有得欣賞啦！

閒語表過，講番翻新街市嗰筆，屬於首個「街市現代化計劃」項目嘅香港仔街市，喺2021年11月全面翻新，及至今年3月先大致完成工程，5月19日進行開幕典禮。香港仔街坊終於等到一個嶄新嘅「現代化」街市，內設142個攤檔，裝潢華麗，入口處仲有特色大型吊燈，去買餸都特別賞心悅目，誰知華麗背後卻暗藏危機！

是咁的：街市重開不足兩個月，日前19日竟發生冧石屎事故！食環署連夜發稿，指一樓通往閣樓部分範圍懷疑有天花物料剝落；本報記者尋日朝早親到現場視察，發覺冧石屎範圍約2呎乘3呎，剝落位置鋼筋乍現，涉事範圍已被圍封，有工人正在進行修復。嗱！家陣係冧石屎，唔係跌落雀屎，如果有人咁啱得咁蹺經過，「中頭獎」可大可小，依家又係「不幸中之大幸」！有租戶指事件令客人有心理陰影，除咗影響生意外，自己亦會「兜路走」避免賴嘢！

講真，呢個街市標榜首個「街市現代化計劃」，絕對唔係趁你病，撻你訂嗰隻，依家翻新重開都未夠兩個月就發生冧石屎事故，化學到令人難以置信，乜「現代化」可以咁兒戲？見微知著，香港呢個大都會，樣樣不堪一擊，翻新個街市啫，華麗背後竟藏危機！才女張愛玲就話「生命是一襲華美的袍，長滿了虱子」！依家香港如果都係一襲華美的袍，唔係長滿虱子，而係處處充滿冧檔危機！各位，充滿虱子唔會死人，之不過，頻頻冧檔就分分鐘攞命，早前冧天秤釀3死意外，去年演唱會冧屏幕壓傷舞蹈員至今仍重傷留醫！喂！去趟摩登街市買餸都要擔驚受怕；躺在公院手術床上，唔驚醫生開錯刀，卻怕冧手術燈！活在香港，港人無奈！豆渣之城，香港之恥！