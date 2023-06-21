笑看天下：客觀環境不容兩國修好

中國國家主席習近平早前喺北京釣魚台國賓館接見美國微軟公司始創人蓋茨，佢認為「中美關係基礎是在民間」，果不其然，美國國務卿訪華，既沒有紅地氈熱烈歡迎，得到習近平接見亦非高規格，習近平主持會議，端坐橫排中央嘅主席位，包括布林肯在內嘅美中官員，分別坐左右兩直排，與以往和外賓左右對坐嘅方式不同。

中美關係現階段充其量只能不變壞，距離變好仍有很大距離。呢，美方曾喺會上提議建立軍事溝通渠道，盡可能減低兩軍爆發衝突嘅風險，中方卻表示不同意。另一方面，台灣問題依然敏感，中方一直表示台灣問題係中國核心利益中的核心，係中美關係最大問題。之不過，對於台灣問題，布林肯也只是強調外交嘅重要性，並在所有問題上保持開放嘅溝通管道，減少誤解和誤判風險。美國國務院對台灣問題則採鴕鳥政策，隻字不提當冇事發生，可見於台灣問題上彼此難有乜嘢共識。

習近平主席就中美關係，其中一點最新表態就係：「中國尊重美國的利益，不會挑戰和取代美國；美國要尊重中國，不要損害中國的正當權益。任何一方都不能按照自己的意願塑造對方及剝奪對方正當發展權利。」美國看來連這點都難做到，一味在台海攪局。就是在「按照自己的意願」剝奪中方嘅正當發展權利！

另一方面，拜登已開始投入爭取連任嘅選舉工程，面對國內民生經濟問題一大堆，淨係過去嘅長周末，多個地方發生槍擊，至少6人死亡，包括一名賓夕凡尼亞州州警，看來佢又要忙於喺白宮下半旗！再講吖！要競選美國總統，候選人對華政策不可能不強硬，喺「形勢比人強下」，拜登有乜可能會對「中國威脅論」拋諸腦後？中國務實，還是埋頭發展民生經濟才是硬道理！