冰鑑春秋：中美無解零和遊戲

在多次表達渴望拜訪中國後，美國國務卿布林肯終於如願以償訪問北京，雖然一開始的低規格令外界議論，但最終還是如願見到了中國國家主席習近平，完成了從2月氣球事件後延宕至今的中美高層會談。

然而，從會後雙方依舊各說各話，布林肯也坦承想要建立中美軍事對話的目的並未達成的結果來看，中美之間依然危機重重，隨時可能因為一時的擦槍走火，引發全面性的直接對抗。

觀諸西方媒體觀點，顯然認為中方意圖破壞區域穩定，並且悍然拒絕美國遵守國際秩序的要求，責任應該歸屬於中方。但對中方來說，美方在中國核心利益的台灣問題上始終刻意模糊化，並且刻意煽動民進黨當局挑動兩岸敏感神經，完全說一套做一套，才是雙方無法達成共識的原因。

可是我必須說，當布林肯把重新建立中美軍事對話當作此行的第一要務之時，就已經注定這趟拜訪無法實質緩和美中衝突了。因為美中雙方對目前劍拔弩張的情勢認知，根本南轅北轍、截然不同。

在美國而言，他認定目前的緊張局勢是中方在台海與南海軍事擴張所造成，除非中方遏制行動，否則美國進行抵近偵察或自由航行，都是他身為世界警察的權利與義務。可對中國來說，無論台海或南海，都是中國領土，即使有爭議，也應由中國來解決爭端，和萬里之外的美國毫無關聯，美方的密集軍事行動單純就是挑釁，中國無法接受。

一方只想建立對話機制避免衝突擴大，但要繼續進行現在的行動。另一方卻認為你根本不該在這裏出現，請問這到底要怎麼談？只要雙方想法沒改變，目前可說毫無和解的可能，中美日趨零和的抗爭，嚴重性恐更甚於正在激鬥的俄烏戰場。