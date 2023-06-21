激濁揚清：好戰分子沉浸戰爭宇宙

「我們很強大，已經準備好面對任何事，我們會戰勝所有人。」如不開估上述大言炎炎之人的身份，或許閣下會以為好戰的是俄羅斯總統普京，惟自以為「好打得」者其實是烏克蘭總統澤連斯基。

南非總統拉馬福薩、贊比亞總統希奇萊馬等非洲國家領導人組成和平代表團，出訪烏克蘭及俄羅斯，欲透過勸和解決當前地區爭端，緩解因戰事而導致的糧食價格急升，解決非洲國家當前壓力。然而，澤連斯基指非洲國家出現糧食短缺，錯在俄羅斯，並重申在俄方仍然佔領烏國領土的情況下，不會跟俄談判，又指代表團前往莫斯科根本並無需要，俄羅斯應該被凍結外交才是。反觀普京則表示莫斯科從未拒絕與基輔談判，又指俄方沒有阻止任何烏克蘭兒童回家，「我們將他們帶離衝突地區，拯救他們的生命」。

戰爭是叢林法則，並非文明法則。正如非洲代表團到基輔準備會面前，該地受到俄軍導彈攻擊，澤連斯基指摘俄方此舉顯示普京未能控制俄軍又或「失去理性」。之不過，烏克蘭武裝部隊總參謀部過去也曾炮擊俄軍控制的扎波羅熱核電廠，隨時釀成核災難，這是否顯示澤連斯基未能控制下面一班好戰分子又或「失去理性」？讓兒童遠離炮彈橫飛的戰場，這種安排又有沒有比炮擊核電廠更加視人命如草芥？

澤連斯基去年接受美國名嘴大衞利達文訪問，大講多個笑話，包括「敖德薩有兩個猶太人對話，其中一人說俄羅斯和北約打仗，俄軍死了7萬人，飛彈幾乎射光，很多設備被炸掉。另一人問：『北約呢？』北約根本還沒到呢，哈哈！」一派好揪得的自信。據聯合國統計，俄烏戰事已造成至少8,709名烏國平民死亡。有人喜打代理人戰爭，沉浸於戰爭宇宙以人命當笑話，這才讓人笑話。