橫眉冷看：國務卿所求未遂

美國國務卿布林肯經多番請求，終於踏上訪華之旅，抵埗的機場沒有鋪設紅地氈迎接，地面上反倒畫了一條紅線，這個微細的信號，儼然是對這位來訪者的警告。雖然中國國家主席習近平親自接見了布林肯，但在會場設計上，卻是饒有深意。習近平坐在長桌的主席位置，中美兩國官員在桌子兩旁，各佔一邊排列對坐。整個場面既不像外交談判，也不是領導人接見外賓的慣用方式，倒像是習主席要向來訪者訓話。

西方有傳媒稱布林肯來華，是一次屈辱的外交旅程，此說是耶非耶，我不敢一言以斷，但布林肯此行最大的目的，原本是希望能與中方商定，建立兩國間的軍事聯絡機制，以便在緊急情況下，可以互相溝通，避免因誤判而發生嚴重衝突。這項要求看似合理，但仍遭中方拒絕，布林肯最想得到的訪問成果，最後卻未能到手，以此觀之，今趟行程很難算得上是成功。

北京未必當真反對建立中美軍事聯絡機制，但要談判，也不是跟布林肯談，而是應該由中國國防部長李尚福牽頭，跟美國國防部長奧斯汀商討。偏生華盛頓政府太不識趣，將李尚福列入了國家制裁人員名單。常言道「你若無心我便休」，既然老美如此對待中國政府的要員，咱倆之間也沒甚麼好談，要是真有誠意，就請先在制裁名單上，除去李尚福之名。

況且，若中美當真發生軍事衝突，地點十居其九在中國海域附近。只要美軍不來挑事，衝突自然不會發生，你既然走到我家門前生事，我也不怕給你一次迎頭痛擊。因此，這個所謂緊急聯絡機制，有固然是好，沒有也無妨，反正我們手上的獵槍時常都擦得晶亮。