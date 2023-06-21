筆下風雲：台灣問題 中美鴻溝

此次訪華之行，美國國務卿布林肯終於如願跟國家主席習近平見面，這顯然是最後一刻才下的決定。外媒煞有介事指出，習近平坐在會議桌的正中心位置，「靠邊坐」的布林肯頓時淪為朝見天子的微臣，形容為「王朝外交」，甚至直指布林肯被習近平「訓話」。

由布林肯落機一刻，外媒便不安好心，硬要將中國塑造成傲慢無禮的一方，刻意「羞辱」美國高官。事前還擔心不獲習近平接見，待習近平跟布林肯見面了，又說成中方擺架子搞排場，總之做甚麼都是不對。這種美式傲慢與偏見，人們見識已久，只是今時不同往日，美國人萬沒想過，自己會成為被待慢的一方。正如本欄前述，今次的習布會，最重要是恢復中美溝通渠道，但實際上只是各自表述，不可能達成甚麼共識。習近平強調，中國不會去挑戰和取代美國，美國也不要損害中國正當權益，中美各自取得成功是機遇非威脅，這也是北京一貫的態度，問題是美國信不信而已。

美國向來信奉弱肉強食的叢生法則，國強必霸的思維根深柢固，壓根兒不信中國不會挑戰美國。只是在兩國關係空前緊張的當下，溝通渠道斷絕，讓老美慌張起來，此行重啟溝通門道，布林肯總算可回國交差。

這趟會面後，中美關係應可稍為緩和，但要從根本上改善則很難，遠遠沒有「春暖花開」之期。拜登急欲連任，必須增加手上籌碼，美債需要中國來買；俄烏戰爭想收科，同樣需要中國向俄羅斯斡旋。其實，中美關係有沒有改善的餘地，第一要素全繫於美國對台灣問題的態度。作為中美關係的「第一顆鈕扣」、不可逾越的紅線，若拜登政府不再為台獨拱火，習拜會今年便有望實現，否則見了也是白見、談了也是空談。