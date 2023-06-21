坦言集：還是要變

香港由亂至治，若能由治至盛，可始終離不開美國因素。

香港的動亂來自美國策動的顏色革命，治亂靠的是中央政府介入，打擊美國在港的勢力。而治亂之後，美國不會放棄敵視中國，也必然不甘心於香港撤退。部署轉入地下，還是伺機作亂，中美矛盾根本不可解決。香港不僅是殃及池魚，更會是挫擊中國的灘頭戰所在。中國國際金融依靠香港，美國要斷中國的國際金融連接，便必然要打擊香港。且香港的一國兩制反映社會以至政府包藏二心者不少。美國幾十年的布局，香港自由開放體制，都讓美國可自由出入。美國攻擊中國，首選便是香港。香港能否治而復常發展再趨盛世，端看美國對付中國的策略與步伐，香港相對是被動。

中美矛盾現時只是由美方築建新冷戰的形勢。新冷戰應不同於舊冷戰。當年美國在戰後收編歐洲列強的勢力，逐步建立其全球霸權，故此有一個緩慢發展的過程，一方面是讓歐洲（加日本）戰後重建，美國亦要從大戰前的相對孤立政策轉變為全球霸權。1980年代美國霸權確立，政策既定便分別打擊日本與蘇聯。聯華制日、制蘇。蘇聯瓦解，完成全球霸業，美國當時是處於經濟、軍事、政治的巔峰，舉世無敵。冷戰是它建立霸業的過程。可是，現時的新冷戰，一方面是中國與俄羅斯挑戰美國。另方面，美國經濟大不如前，負債纍纍。全國實際已資不抵債，它的優勢只在金融與軍力，也在對歐盟、日本的控制。於是在債務泡沫危機嚴重下，美國不能如冷戰那樣逐步收拾蘇聯，當今也沒有像中國那樣可借助的力量。

美國經濟不穩，特別是金融脆弱，金融、政治與軍事的優勢如建在沙堆之上，難以鞏固。因中國快速崛起，俄羅斯亦快速復興，美國只能盡快先發制人，此所以引發烏克蘭戰爭，也因此台海形勢只會愈演愈烈。美國或許在準備不足之時便要冒險對中國作戰。

於是，香港由治轉盛不可能三五年成功，美國與中國的敵對關係惡化，脫鈎、制裁、圍堵、封鎖正快步推行。三五年內形勢會變得惡劣，香港便要面對日益嚴峻的國際風險，由治轉盛便大大不易。

應對之策只能是全面調整，不能再有苟且猶豫。世界變、中國變，香港不能不變。形勢更比前緊迫，變成香港能否維持治的關鍵條件。