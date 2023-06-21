政情：新手划龍舟 劉聖雪努力搭夠

臨近端午節，個別地區已經搞咗龍舟賽事，海上鑼鼓喧天，參賽者揮槳揮汗爭先。當中一個參賽者係曾經參選港姐嘅社區發展主任劉聖雪（Dana），新手成績係點？佢話喺5隊初賽比賽下，佢嗰隊離第4隊只差一點點，成績算係唔錯嘞！講得都好技巧喎，唔肯講係包尾。

Dana話從細到大都係喺電視前睇龍舟競賽嘅直播，勢估唔到今年有機會參與東區龍舟賽，喺賽前已報名嘅健兒曾進行密集式訓練，希望發揮得最好。到咗比賽日，Dana話當大家準備就緒時，船尾嘅舵手大聲嗌：「大家要齊槳，最緊要享受過程！」Dana話雖然絕大多數都係業餘龍舟手，但佢就深深感受到團結嘅力量，因為划龍舟從來唔係一人能成隊，而係講求整條船划手嘅合力同團結力。

比賽包尾 志在參與 喺喇叭響起後，喺鼓手嘅帶領下，Dana同健兒全速前進，用力咁向前划。好快就去到終點喇！Dana話喺5隊初賽比賽下，佢嗰隊離第4隊只差一點點。講到咁連自己都笑咗出嚟。雖然喺初賽就被淘汰，但Dana話喺賽事後，大家仍然好興高采烈。睇嚟都係志在參與啫！