政情：工程師學會交棒 副會長輪到陳帆

高層大執位 個個爭櫈仔 香港工程師學會將於下周三（28日）舉行副會長及理事選舉。前運輸及房屋局局長陳帆早前宣布競逐副會長，並以隊長嘅身份與另外3人組成名為「拚‧世代」嘅參選團隊。之但係，發展局前局長馬紹祥就係該學會嘅現任副會長，莫非兩位前高官會為咗「爭櫈仔」而決一高下？

作為香港工程師學會資深會員嘅陳帆，喺兩個月前已明確表示自己有意擔任副會長嘅意向，又於社交平台成立參選團隊嘅專頁，拍片高呼「思維創新、行為創新、擁抱機遇」等口號，又指自己喺學會嘅會齡相當長，服務年期逾20年，盼餘下嘅時間能夠為會員同專業盡一分力。之不過，前高官對決，陳帆硬撼馬紹祥嘅場面，恐怕唔會出現，畢竟兩個人所爭「櫈仔」都唔同。有工程師學會會員同本報透露，該學會嘅制度相當講求論資排輩，理事會之首、會長嘅席位並非由選舉產生，而係由高級副會長「升職」上去做，然後就喺兩位副會長當中，搵其中一人填補高級副會長嘅位置，所以會長職位一有變動，就要選個新嘅副會長。

冇競爭對手 料順利過渡 至於目前嘅情況，現任會長、土木工程拓展處前處長卜國明即將交棒，現任高級副會長李志康勢必接任會長；而兩位副會長當中，將由馬紹祥繼任高級副會長，而周健德就依舊做番副會長。所以今次陳帆出嚟競選嘅職位，係填補馬紹祥「升職」所留下嘅副會長空缺，因此並無前高官爭位呢回事。由於至今都冇出現競爭對手，預料陳帆可以順利當選做副會長。

陳帆雖然可順利當選，但唔代表參選團隊其餘3人都可以「拉衫尾」進身理事會，事關理事數目有限，除陳帆嘅參選團隊外，仲有其他人參選，因此陳帆嘅地位即使再高，佢名單入面嘅人都唔係穩操勝券㗎。

陳帆出任運輸及房屋局局長期間，爆出沙中線偷工減料醜聞，唔知係咪因為咁佢做咗一屆局長就離開「熱廚房」。至於佢喺香港工程師學會有乜發揮？就要拭目以待啦！