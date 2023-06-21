涉斬傷麥當勞經理 29歲職員8‧15再訊

【本報訊】西環山道麥當勞周日（18日）發生斬人血案，一名男子受傷。涉案男疑犯同日被捕，被控一項有意圖而傷人罪，昨押解到東區裁判法院應訊，庭上透露男事主沒有生命危險。被告暫時毋須答辯，案件押後至8月15日再訊，以便執法部門繼續調查，期間被告須繼續還押看管。

29歲被告陳智誠，報稱食品製作職員，被控於2023年6月18日，在西營盤皇后大道西484至496號新安大樓「麥當勞」餐廳，意圖使王姓男事主身體受嚴重傷害，而非法及惡意地傷害王。據早前報道指，事主與被告屬上司下屬關係。

昨晨11時許，被告被押上法庭應訊，他沒戴口罩，表現平靜，法庭書記讀出控罪後，他表示明白。控方透露，事主沒有生命危險，現申請把案押後，讓執法部門進一步調查，包括為事主錄取口供、進行認人手續及翻查相關閉路電視片段。控方反對被告保釋，辯方沒有擔保申請，亦放棄每8天保釋覆核權利。裁判官聽罷雙方陳詞後，把案押後至8月15日再訊。案件編號：ESCC 1312/2023