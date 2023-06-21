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行使假美鈔 25歲女被捕

一名女子被帶走調查。（吳鎮興攝） 一名女子被帶走調查。（吳鎮興攝）
一名女子被帶走調查。（吳鎮興攝）
【本報訊】昨日下午1時許，執法部門接獲油麻地彌敦道378號一銀行分行職員報案，指一名女子懷疑提供24張面值100美元的偽製紙幣。人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「行使偽製紙幣」，拘捕一名姓陳（25歲）女子，案件交由油尖區執法人員跟進。
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