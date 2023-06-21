涉元朗斬同鄉 19歲尼漢提堂

【本報訊】今年4月23日晚上約10時，一批南亞漢在青山公路元朗段近輕鐵康樂路站追斬一名同鄉。群煞連番揮刀追斬，事主閃避不及身中多刀，施襲者得逞後四散逃去。執法人員經調查後，本周一在元朗區，以涉嫌「傷人」拘捕一名19歲尼泊爾籍男子，他已被暫控一項「傷人」罪，案件會於今日在屯門裁判法院提堂。

5南亞漢沿輕鐵路軌施襲 有片段顯示，案發當晚有約5名南亞裔男子，沿輕鐵路軌趨前包圍一名同鄉，另一同黨則疑在旁「把風」。群漢得逞後施施然行出馬路，更喝停沿路駛至的車輛。

受傷事主是一名27歲尼泊爾籍男子，他手臂、手背、手指及大腿中刀，事後跑往喜利徑公園向友人求助，期間沿路遺下斑斑血漬。救援人員最後在距離案發現場約100米外的元發徑尋獲事主，當時他體力不支倒地，清醒送院治理。

據了解，事主事發前曾於喜利徑公園與兩名友人聊天，其後獨自離開途經輕鐵康樂路站遇襲。執法部門當日追緝6名南亞裔歹徒，當中包括3名持刀男子。