旺角灣仔反黑工 拘21人包括假難民

【本報訊】旺角及西九龍總區執法部門聯同入境事務處及民政事務總署，早前根據線報及經調查後，於本周一展開代號「冠軍」的跨部門反非法入境者及非法勞工行動，突擊巡查旺角區內多個地點。

3內地男涉從事攝影業務 行動共拘捕16人（35至56歲），包括一名本地男子、一名內地男子、一名持護照的印度籍男子、7名內地女子、3名持香港身份證的印尼籍女子，以及3名持「行街紙」的越南籍女子。

被捕男女分別涉嫌「僱用非法勞工」、「行使虛假文書」、「違反逗留條件」及「逾期居留」等，他們已被帶走扣查，部分被捕人士稍後將會交由入境事務處跟進。

另外，灣仔區執法部門聯同入境事務處人員，早前根據線報及經調查後，於本周一進行反黑工行動。人員於金紫荊廣場一帶，發現兩名本地男子及3名內地男子，懷疑在上址一帶從事攝影業務，遂上前截查。人員經初步調查後，拘捕該5名男子（32至43歲），分別涉嫌「僱用不可合法受僱的人」、「協助及教唆違反逗留條件」以及「違反逗留條件」。所有被捕人士已被扣留調查，稍後將交由相關部門跟進。