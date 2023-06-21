非漢藏刀硬闖 入境處制服

不滿要排隊 恐嚇保安員 香港治安不靖血案頻生，刀光劍影下「大刀會」污名不脛而走，暴力陰霾下，更令市民誤以為舞刀弄槍可解決問題。一名持「行街紙」的非洲索馬里青年，近日疑與妻子關係破裂，得悉對方昨日辦理換領身份證手續，竟攜刀到灣仔入境事務大樓尋妻，期間有人疑不滿要排隊而自揭藏刀，結果遭執法人員制服。另中年怪漢昨在深水埗市政大樓公廁外「午睡」，醒後持槍遊蕩被保安員發現，人員趕至拘捕怪漢，並檢走一支氣槍助查。

昨日接近中午時分，執法部門接獲灣仔入境事務大樓的保安員報案，指在大樓二樓發現一名神色有異的索馬里青年，並發現在他攜帶的手提袋內藏有一把利刀，期間更疑遭對方出言恐嚇。執法部門接報後，派出大批人員抵達大樓，部分人員更手持盾牌及戴頭盔護身，當場拘捕該名涉案的28歲男子，同時檢獲一把約29厘米長的刀。人員經初步調查後，把案件暫列「刑事恐嚇」處理，事件中無人受傷。

稱為尋妻 持行街紙居港12年 消息指出，被捕男子持有「行街紙」，已經居港12年。有人聲稱早前因感情及金錢問題與妻子爭執，由於得悉妻子昨日會前往上址換領身份證，因此特意前來尋妻，以及求見入境事務主任。期間，保安員要求該名男子排隊輪候，惟有人聞言後似乎心生不滿，隨即展示袋中用膠袋包裹的利刀的刀柄，並且懷疑口出惡言恐嚇該名保安員，因而令藏刀的事件曝光。

公廁外瞓醒 怪漢持氣槍遊蕩 另外，昨日下午2時許，有市民行經深水埗元州街市政大廈二樓，赫見一名男子離奇睡在公廁門口，遂通知大廈保安員處理。保安員到場了解，發現該名男子已「瞓醒」，並且手持一支疑似手槍物體四處遊蕩，保安員見狀，隨即暗中報案求助。人員接報趕至，在場截獲一名姓趙（58歲）男子，經初步調查後，以涉嫌「管有仿製槍械」及「遊蕩」把他拘捕。經初步檢查後，相信被捕男子持有的槍械為一支玩具氣槍。