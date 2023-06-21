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攜鐵蓮花回校 15歲男生被捕
【本報訊】本周一中午12時許，執法部門接獲天水圍天業路一學校職員報案，指懷疑有人藏有利器。人員接報到場，在一名15歲男學生身上檢獲一個鐵蓮花，經初步調查後，以涉嫌「管有違禁武器」拘捕該名男生，並連同證物一併帶走調查。
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