多部門突擊魚市場搜證 檢數簿截查352人

【本報訊】針對香港仔魚類批發市場疑有商戶作出合謀定價等損害營商環境行為，競爭事務委員會、入境處、執法部門、漁農自然護理署、海事處及魚類統營處等多個部門，在昨日清晨7時許採取聯合行動，突擊搜查上址7個魚檔和兩個商會辦公室，檢獲單據、數簿、大量電腦及電子器材等證物，並且截查352人，當中並無任何人士被捕；另外，入境處人員在海上執法期間，截獲一艘未經申報入境漁船，並把5名內地漁民遣送出境，至於本地船長將被調查。

打擊批發商合謀定價 競委會人員表示，早於2019年年杪接獲反競爭活動投訴，指海鮮價格疑受操控，至2022年11月27日藉由執法部門統籌的反罪惡行動，透過問卷形式了解相關市場運作，競委會其後詳細分析與個案有關的所有資料，並信納存在「合理因由懷疑」有違反競爭守則的情況，因此決定把個案提升至調查階段。

2022年12月20日，競委會在執法部門協助下，首次展開代號「白鯨」行動，根據法庭手令搜查該批發市場內多個場所，包括一艘船隻。經深入調查後，人員發現有批發商涉嫌從事合謀定價、限制產量及集體杯葛等反競爭行為，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」，遂再次向高等法院申請手令展開昨日的行動。

由2021年9月至今，人員已展開12次相類似行動，以涉嫌違反逗留條件及非法入境等罪行拘捕41人，有關調查仍在進行。為收集更多資料，競委會製作網上問卷，方便市民就個案或有關行為提供資料。人員呼籲，如有人參與或從事反競爭行為，應該立即停止；如有人參與魚市場合謀、或希望停止合謀行為，應盡快向競委會求助。競委會歡迎有關人士申請寬待或提供合作，根據寬待政策，成功申請寬待人士不會就寬待協議所涵蓋的行為被起訴。