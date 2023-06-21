疏忽職守 行為不當 投訴警察飆7成

首5月接717宗個案 監警會昨日舉行公開會議，警方投訴警察課在會上交代今年首5個月共接獲717宗投訴，較去年同期增加290宗，上升近67.9%，當中疏忽職守的投訴佔最多，共有383宗。其次是行為不當、態度欠佳、粗言穢語，共有296宗。此外，毆打佔27宗、濫用職權則佔11宗，警方解釋，接獲投訴增加與復常有關，市民與前線警務人員有較多接觸導致。

另外，監警會在同期通過670宗須匯報投訴，當中277宗投訴人撤回投訴、163宗屬無法追查、133宗已透過簡便方法解決、33宗列作並無過錯、27宗屬無法證實、證明屬實及未經舉報但證明屬實則各佔15宗，虛假不確則佔7宗。

專櫃停運 監警會：電話網上可投訴 對於投訴警察課位於灣仔報案中心的專用櫃位服務本月開始停止運作，監警會主席王沛詩表示，投訴警察課事前有知會監警會，她認為櫃位服務平均一日連一宗投訴都沒有，並非運用資源的最好辦法，市民若要投訴，仍可透過電話、互聯網，或前往任何一間警署。

至於下周六的七一安排，王表示，暫時未知悉七一當日會有任何大型公眾活動，會視乎有沒有公眾活動舉行，再決定是否派出觀察員。她指，只要有助監警會處理投訴，都會盡量派出觀察員。

針對警員的投訴激增，而近期在法庭處理涉及警員知法犯法、刑事違規的案件亦不少，警員一旦被判罪成，個人前途被毀之餘，亦令執法部門蒙羞，影響本港形象。翻查近數月在法庭處理的警員定罪案件，涉及罪行不同種類。時任崔姓男警在2021年9月期間，就同袍女總督察林婉儀在同年於沙洲對開追截走私快艇時墮海殉職，在網上發表「抵死」的仇恨言論，在今年3月裁定具煽動意圖行為罪成判囚10個月。

時任李姓警長在2019年收受親友50萬賄款，協助對方的朋友報案以解決財務糾紛，今年4月裁定公職人員收受利益罪成，判囚18個月。伍姓男警去年5月便衣當值期間，在超市及連鎖店內公然以手機偷拍兩女的胸及腳，今年5月承認有違公德及遊蕩導致他人擔心等罪，判囚4周。劉姓女警在2022年5月休班時，於名牌時裝店偷竊值5,600元帽子，今年6月裁定偷竊罪成判囚3個月但准緩刑一年。