尿片網店無貨拒退款 7人判獲賠

【本報訊】海關自今年3月開始收到舉報，指一間網上零售商以預售形式出售套票，聲稱可用來換購尿片等嬰兒用品；但零售商接受付款後，並無按照客人指定的時間供應貨物，同時拒絕作出退款安排。13名申索人早前入稟小額錢債審裁處，要求疑涉事零售商「Baby-Clan」退款，涉款超過5.7萬元。案件昨於小額庭提訊，其中7名申索人獲勝訴，共獲賠2.9萬元；餘下6名申索人的案件押後8月21日再處理。

13名申索人分別入稟，向被告人Baby-Clan.com Limited和公司董事吳文鳳等索償。眾人的申索書內容大致相同，均要求被告人退款，部分要求對方同時支付訟費。13人的申索額共涉約5.7萬元。審裁官昨指，因其中7名申索人只向公司一方索償，而公司Baby-Clan未派代表應訊，故裁定該7名申索人勝訴，共獲賠2.9萬元及訟費；至於餘下6名申索人，因同時向董事個人索償，需提供其他證據，案件押後8月再訊。案件編號：SCTC 18214-15、18217、18106-07、18127-128、18203、18220、18222-225/2023