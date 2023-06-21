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大嶼山地盤鐵皮倉起火

貨倉嚴重焚毀。（胡德威攝） 貨倉嚴重焚毀。（胡德威攝）
貨倉嚴重焚毀。（胡德威攝）
【本報訊】昨日凌晨1時許，大嶼山陰澳海邊近青嶼幹線舊收費亭對開一個地盤，有被用作存放建築物料的兩層高鐵皮貨倉突然起火冒煙，地盤保安員發現，慌忙報案求助。
消防趕至開動兩條喉及出動一隊煙帽隊灌救，未幾救熄。消防初步調查後，懷疑因電器短路引致火警，火警原因沒可疑。
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