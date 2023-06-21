藝術館米羅展 延長至7‧2

【本報訊】正於香港藝術館舉行的「香港賽馬會呈獻系列：米羅的詩想日常」展覽，自今年3月初開展以來深受市民歡迎。康樂及文化事務署宣布，該展覽將延長展期至下月2日，讓更多市民可以觀賞西班牙現代藝術大師的真迹作品。

胡安．米羅是二十世紀其中一位最享負盛名的西班牙藝術家，與畢加索、達利並稱「西班牙現代主義藝術三傑」是次展覽是米羅近年在本港難得一見的大型回顧展覽，展出的94件米羅藝術作品，均是第一次於香港展出。逾80%作品是首次登陸亞洲，當中11件更是首次外借，包括1976年繪畫《月亮前的女人》及石版畫作品《1969年時裝表演系列》。

藝術館更邀請了本地藝術家梁基爵、陳麗同為該展覽加入香港視點，他們以日常生活為靈感創作作品，以及策展團隊與插畫師林雅儀創作教育繪本及配合擴增實境元素的插畫。

該展覽於九龍尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館2樓專題廳舉行。展覽標準成人門票每張30元，20人或以上的團體票每張20元，全日制學生、殘疾人士、60歲或以上長者及綜援人士門票票價15元。所有門票於7日前開始在城市售票網售票處及香港藝術館或其他指定地點的自助售票機預售。