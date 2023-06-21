M+新展覽 時尚教母帶動中國現代化

【本報訊】西九文化區當代視覺文化博物館M+全新特別展覽「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」將於7月29日（星期六）在西展廳開放。宋懷桂（1937-2006）是1980至2000年代，中國藝術、電影、音樂和時尚領域的傳奇人物。展覽將圍繞她的人生與她身處的時代，展出逾320多件展品，揭示宋懷桂引人入勝的人生軌迹，以及她對80年代改革開放的中國蛻變為現今文化多元的國際化社會的過程中，一直被低估的影響力。

多部分剖析宋懷桂影響力 展覽按主題分為五個部分，闡述宋懷桂作為藝術先鋒、商界精英、時尚教母和文化大使的多重身份。從藝術創作及展示到舉辦時裝秀和培訓第一代中國模特兒，宋懷桂對於在80年代培養中國創意文化和引介國際化的現代生活方式，發揮了舉足輕重的作用。展覽亦展出各類展品。

宋懷桂的女兒宋小虹表示：「我的母親宋懷桂以她獨特的眼光和魅力，影響了同代人和後世的創作者。我非常高興M+用心構思了這個展覽，把她的人生故事呈現於全球觀眾眼前。」