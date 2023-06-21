當局推通用表格 一站式申請不同過渡屋

【本報訊】房屋局為方便有需要的市民申請入住過渡性房屋，推出中央通用申請表格，方便市民一站式地申請不同過渡性房屋項目，以及聯絡各營運機構。

今年將有8,000至9,000個過渡性房屋單位落成，未來亦將有兩萬個過渡性房屋及3萬個簡約公屋單位陸續建成。然而，若想申請入住相關項目，須自行到各個營運機構提供的平台遞交申請，難以一次過掌握各區過渡性房屋的供應情況。

按志願轉介 當局透過新推出的表格，市民可按個別需要，同時提交最多3個過渡性房屋項目的申請志願。當收到表格和證明文件後，會先中央作初步處理，然後按申請者志願，轉介至有關過渡性房屋項目的營運機構跟進。新安排既可讓營運機構節省行政工作和處理時間，加快配對，早日改善申請者的居住環境。

根據專頁上的資訊，市民除了可以下載申請表格外，在填寫前可在網站了解各個過渡性房屋的資料，包括地點、營運機構及聯絡方式等。現以統一表格接受租戶申請的過渡性房屋項目，包括錦田博愛江夏圍村、路德會七星薈、新社聯恒莆新苑；荃灣喜盈、荃福居；將軍澳賢庭居、邑庭居、寶庭居；赤柱尚晉坊；元朗同心村、路德會雙魚薈，以及洪水橋仁愛居等。

當局透過過渡性房屋網頁、營運機構、過渡性房屋資訊站和房屋署現金津貼辦事處等渠道派發和收集表格。房屋局亦正積極籌備中央統一平台，讓市民可於網上申請入住過渡性房屋項目，有關平台初步計劃今年第3季推出。