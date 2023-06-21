香港仔翻新街市 開幕滿月冧石屎

政府建築墮物事故頻 租戶憂心 繼公立醫院「冧石屎」及假天花事故後，翻新重開不足兩個月的香港仔街市亦「冧石屎」！屬於首個「街市現代化計劃」項目的香港仔街市於2021年11月全面翻新，今年3月大致完成工程，5月19日進行開幕典禮。然而，街市日前卻發生「冧石屎」事故，食環署連夜發稿指1樓通往閣樓梯間部分範圍懷疑有天花物料剝落，本報記者昨晨到場視察，發覺「冧石屎」範圍約2呎乘3呎，剝落位置可見鋼筋。有租戶指事件令客人有心理陰影，影響生意外，自己亦會「兜路走」避免中招。

街市重開後設有142個攤檔，裝潢華麗，入口處設有特色大型吊燈，惟華麗背後卻暗藏危機。本報記者昨日到冧石屎現場視察，發覺涉事範圍已被圍封，有人築起竹棚封閉整條樓梯，有工人正在進行修復。抬頭可見，石屎剝落的範圍頗大，估計達到2呎乘3呎，更可清楚看見鋼筋外露。

市民寧繞道而行 在一樓時裝店工作的黃先生指，「冧石屎」事件對生意有些影響，部分客人不敢上來一樓，有心理陰影，也有人要繞道而行。他坦言：「自己都兜路行，要行側邊，翻新完個幾月就冧石屎，希望最好盡快做好，樓頂要好好檢查！」

至於取道街市前往回收的盧先生認為，若街市翻新完就冧石屎，直言：「有少少接受唔到。」他會加倍留意情況，如非必要也不會走進或途經街市。

議員陳學鋒稱，政府部門在監督工程上應更着力，要多點派員到現場親自驗收，不能單靠外判公司的報告，因部分外判商利用此漏洞得過且過，甚至偷工減料。而很多政府建築物都超過30年，正如私人樓宇要強制維修，政府亦應投放更多資源去維護政府建築物，確保安全。

食環署發言人表示，該署接報香港仔街市一樓通往閣樓梯間部分範圍懷疑有天花物料剝落，署方隨即圍封附近範圍並通知建築署人員跟進，事件中沒有導致任何人受傷或財物損失。

建築署初步調查顯示事件不涉及建築結構安全問題，並且已立即安排進行維修，預期本周內可完成，期間街市服務不受影響。作為預防措施，建築署亦會在本周內檢查街市其他範圍的天花物料，以確保安全。