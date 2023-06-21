上月綜合消費物價指數升2%

【本報訊】政府統計處昨公布5月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，上月整體消費物價與一年前同月比較，上升2.0%，略低於4月的相應升幅2.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在5月的基本通脹率為1.8%，與4月份的相應升幅相同。

水電燃氣升幅近17% 經季節性調整的綜合消費物價指數，截至5月止的3個月，平均每月變動率為0.1%，而截至4月止的3個月的相應變動率則為0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率為0.2%及0%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在5月錄得按年升幅的類別當中，煙酒升幅最多，升達19.6%；其次為電力、燃氣及水，上升16.6%。

此外，衣履上升了5.8%、外出用膳及外賣升3.9%、雜項服務上升2.7%、交通上升1.5%、雜項物品上升1.2%、住屋上升0.5%，而基本食品則上升了0.5%。至於同期錄得跌幅的類別則為耐用物品，下跌了3.7%。