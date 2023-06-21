乘客打開列車緊急出口 議員：非常危險

【本報訊】港鐵灣仔站前晚發生事故，列車駛入站後，車門和月台幕門無如常自動打開，結果有乘客打開緊急出口斜道，導致港島綫服務受阻約一小時。有議員認為，除非列車情況非常不安全，否則乘客行落路軌是非常危險，促港鐵檢討。港鐵稱會檢視事件成因及處理，同時加強宣傳教育，確保不同情況下為乘客提供最新車務資訊。

曾任港鐵工程師的議員張欣宇指列車停放位置不正，經常發生，正常處理程序只須花上數分鐘，反而乘客推開緊急門，導致處理過程需要花費額外時間。

張推測是次意外發生，或與近期社會氣氛影響，乘客因等候時間太長而鼓譟。當時車長要與車站職員溝通，將安全放在最重要位置，以免因為貪快而做漏基本工作，他建議港鐵若再發生類似情況，應即時通知乘客，並解決人手不足問題，以及加強宣傳教育。

港鐵則表示，事故發生於本周一晚8時4分，車長即時通報車務控制中心，並以廣播通知乘客。惟兩分鐘後有乘客打開車尾的駕駛室門及緊急出口斜道，車長隨即提醒乘客不要自行打開車門及進入路軌。同時，職員發現有乘客離開車廂，於是協助約20人安全返回月台。車門及月台幕門於晚上8時11分開啟，其餘的乘客正常離開車廂。

港鐵籲在車廂耐心等候 因有乘客打開列車緊急斜道，控制中心遂按既定程序，暫停附近列車駛進灣仔站，並安排站員到路軌檢查，確保無人在路軌範圍，隨後還原緊急出口斜道位置，將列車駛離現場。港鐵呼籲，如遇非緊急情況，乘客應在車廂耐心等候，並留意車廂廣播，職員會盡快指示及協助。