9環團聯合聲明 指影響248公頃敏感區 新田科技城規模倍增 濕地首當其衝

【本報訊】政府擬發展新田科技城，明年將填平區內約90公頃魚塘作創科發展用地，現正諮詢公眾。9個環保團體昨發表聯合聲明，批評發展計劃將會摧毀保育后海灣濕地30年來的重要生態保育制度，更影響多達248公頃濕地敏感地區。他們擔心最壞先例一開，恐將損害大灣區內獨有國際濕地；促請政府重新修訂新田科技城的方案。

9大環團包括長春社、香港觀鳥會、綠色力量、綠色和平、綠惜地球、綠領行動、世界自然基金會香港分會、環保觸覺及創建香港。長春社公共事務主任周藹銓質疑，現時做法是發展凌駕科學；漁農自然護理署去年就北部都會區內3個濕地保育公園研究，包括三寶樹濕地保育公園研究面積約570公頃，當中有141公頃與新田科技城重疊。

惟發展局未待漁護署公布完整的生態科學研究結果之前，搶先提出新田科技城計劃，矮化濕地「保育公園」為「補償公園」，面積更大縮水，「先發展後保育」做法，有違濕地保育公園的規劃原意。

當局仍未重做環評概要 對於新田科技城發展大綱較2021年提出的方案規模大增近一倍，但至今仍然未重做環境影響評估研究概要；綠色力量總監鄭睦奇指出，由於舊環評研究概要並未就大規模填魚塘和土地實際改變，訂立更大的研究範圍和全面的研究方法，公眾人士亦未能就新發展範圍提出意見。

他認為沿用舊環評研究概要，恐無法有效評估，甚至嚴重低估新田科技城所帶來的重大生態影響。環團促請政府重新修訂新田科技城方案，以免對后海灣獨有的國際濕地，造成不可逆轉的破壞。