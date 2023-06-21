貼文針對電視台新聞部員工 兩罪表證成立 煽動襲擊案 審計員自辯：講完笑吓算

【本報訊】男審計員被指在半年內兩度於網上討論區貼文，涉嫌發表懷疑煽惑他人襲擊電視台新聞部員工的留言，被控煽惑襲擊等罪，案件在區院經審訊後，暫委法官崔美霞昨裁定被告兩罪表證成立。被告出庭自辯指，在該討論區的留言只是「講完就算」，「唔會認真看待」，是「隨口噏，講完笑吓算」，屬衝口而出，並強調涉案留言，並無任何煽動要傷人的意圖。案件押後至7月24日進行結案陳詞，被告續准保釋。

稱失業有經濟壓力 發洩情緒 被告范仕文（28歲、審計員）被控一項煽惑他人普通襲擊及一項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害。控罪指他分別於2019年11月8日及2020年5月8日，在香港非法煽惑他人，襲擊及傷害電視廣播有限公司（無綫電視）新聞及資訊部職員。

被告自辯稱，有留意2019年6月後的社會事件，且曾以其網上討論區帳戶「屎路比」留言。他稱在討論區的留言只是「(手窊)水吹」，並不認真看待，而涉案的留言，他亦是被捕後回想起才記得。

被告續指，在2019年11月發布的留言，是因看到討論區有關無綫報道周梓樂死亡事件的貼文感憤怒，才留言稱「tvb新聞部見一個打一個」。至於2020年的留言，他解釋因當時失業約3個月有經濟壓力，看到有關無綫就陳志全前議員的報道，以及相關的討論區貼文後感憤怒，將情緒發洩出來，才留言稱「要打斷班××手手腳腳」。

控方傳召無綫電視高級知識產權執法顧問關煜群作供，他是負責於網上查看有否攻擊無綫的貼文。關供稱，有留意到該「屎路比」的帳戶，特別針對無綫新聞部，亦留意到涉案兩個貼文。關指該兩個貼文發布後，無綫新聞部外出採訪時，記者、車輛和器材等均會遮蓋無綫標誌。案件編號：DCCC 435/2022