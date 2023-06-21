明剃眼眉 反修例歌再度上載 新音軌放串流平台

政府申禁令 高院下月始處理 有關反修例歌曲《願榮光歸香港》（Glory to Hong Kong）被律政司司長入稟高院申請禁制令，禁止任何有意圖煽動他人犯分裂國家或侮辱國歌的人士，以任何方式傳播該歌曲等4項行為，高等法院下月處理有關案件。在禁制令未生效前，多間音樂串流平台已將有關歌曲下架，製作有關歌曲的團隊日前發文，指下架事件屬「技術問題」，與串流平台無關，有關歌曲亦可以在音樂串流平台重新搜尋。政府回應指法庭正進行相關法律程序，不宜評論，重申政府有責任及義務，積極確保維護國家安全。

單曲或專輯供免費收聽 本報記者分別在「iTunes Store/Music」、「KKBox」及「Spotify」3間音樂串流平台搜尋《願榮光歸香港》，均成功搜尋得到，其中「iTunes Store/Music」有多個版本供購買，並有單曲或專輯下載；「KKBox」及「Spotify」則供免費下載收聽。製作該歌曲的團隊日前在社交網站發文稱，之前下架的音軌改以「2023 Edition」專輯形式，重新在不同音樂平台上架，並新增了3首全新的音軌。

律政司司長林定國昨回應指，向法庭申請禁制令，禁止4項與《願榮光歸香港》相關的非法行為，是依法辦事。執業大律師陸偉雄則指出，有關歌曲重新在串流平台上架，雖然禁制令於下月才在在高院開庭處理，現階段不屬於觸犯藐視法庭。

法律界：發布恐已犯國安 陸續指，有關歌曲內容是違反《港區國安法》，若歌曲創作團隊或市民以任何形式發布，仍會觸犯《港區國安法》，他提醒市民不要掉以輕心。對於發布團體、人士或串流平台身在海外，執法部門就算成功搜證，似乎亦「無佢符」，難進行檢控；陸對此表示，這是另一問題，因刑事檢控是沒有時限，涉及人士日後進入香港，亦有機會被檢控。