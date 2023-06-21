太空館新展覽 回顧波蘭天文學家哥白尼

【本報訊】適逢波蘭天文學家尼古拉‧哥白尼550周年誕辰，香港太空館即日起免費舉行「尼古拉‧哥白尼—生平與成就」新展覽，為期約3個月至9月25日。展覽位於太空館地下大堂，合共展出14塊展板，市民可透過參觀哥白尼在不同範疇的論文和手稿，以及後人為他製作的紀念碑等，回顧其一生與成就。

510年前手稿提出「日心說」 哥白尼在1473年於波蘭托倫出生，他除了是文藝復興時期的天文學家，亦是數學家、醫生、古典學者、翻譯員、神職人員、執政官、外交官及經濟學家，可謂博學多才。就當時社會普遍認為地球是宇宙中心的「地心說」觀念，他在距今510年前寫下手稿，更在1543年出版《天體運行論》，再次提出以太陽為行星運動中心的「日心說」，為天文界帶來劃時代的改變。

是次展覽由康樂及文化事務署和波蘭共和國外交部聯合主辦，香港太空館和波蘭共和國駐香港總領事館聯合籌劃。署理康文署署長譚美兒昨在開幕典禮上稱，相信展覽能激發年輕人去追逐自己對天文學及科學的興趣，亦是STEM教育的一個好例子。