7‧1搭 小輪 電車 免費 逾千食肆折扣優惠

政府宣布七一假期，當局和公營機構會提供多項優惠和活動慶祝，包括多個政府設施、展覽館免費開放，市民可以免費乘搭天星小輪以及電車等，更有逾千間食肆指定菜式或餐飲品有優惠。當局表示，不容許有人利用機會騎劫，進行破壞活動，強調不能掉以輕心，必會追究相關人士法律責任。

七月一日當天，康文署轄下多個康樂及文化設施免費讓市民使用，包括室內及戶外的設施，絕大部分公眾泳池會免費開放；免費開放科學館及太空館常設展覽，以及科學館、文化博物館、藝術館專題展覽；免費開放濕地公園。市民亦可免費參觀西九文化區M+博物館；香港故宮文化博物館的7個專題展覽。另外，活化歷史建築下12個項目會安排免費導賞服務。

交通方面，七一當日天星小輪往來尖沙咀至灣仔的航線、富裕小輪水上的士、中環往來紅磡、屯門大灣、北角觀塘等多條航線均免費乘搭；電車於七一起連續5日可免費乘搭。飲食業界有超過一千間食肆，提供七一折優惠。手機應用程式「本地魚菜直送」一連七日購買魚類統營處、蔬菜統營處特定產品，同樣有七一折優惠。

首5月訪港人數破千萬 對於七一會否有遊行，當局強調每一個人參與任何活動都要符合法律，指曾經有七一活動被騎劫，呼籲市民不要掉以輕心，警惕有人製造不良氣氛及破壞性活動，該等人士會被追究法律責任，政府不會允許再有騎劫發生。

當局又提到，本港第一季GDP增長2.7%，逆轉頹勢，料今年經濟增長可達3.5%至5.5%。透過舉辦多項展覽及演唱會以及「開心香港」、「你好，香港」活動等帶旺旅遊及消費，首5個月訪港人數突破1,000萬人次大關，認為整體氣氛開心熱鬧，有信心能夠繼續帶領社會拚經濟、拚發展、拚競爭力。