醫健：健康在您手：從「成長型思維」培養學生應對挑戰能力
有時候，學生的成績或許往往被視為衡量學習成效的最重要指標之一，忽略了其他方面成長的重要性。在我們服務的經驗中，卻曾遇到不少熱衷探索過程的學生。例如有位對攝影有興趣的中一生，投放不少時間學習經營影片頻道，並不計較是否有人會訂閱。這些現象讓人感到好奇，為何有些學生在面對未知時，依然有種不怕困難向前「衝」的思維？
強調過程非結果
這種思維正正是「成長型思維」——一種指人關注過程中如何努力而非結果的思考模式，並強調接受挑戰而非結果，並通過持續學習和實踐來提升能力。
我們發現學生若培養了「成長型思維」後，會變得更有動力嘗試克服挑戰和困難。例如有位曾對高空有負面經驗的學生，在參與一次高空挑戰活動時，經過多番考慮及掙扎，終於鼓起勇氣自發嘗試爬上三層高的架上。雖然最終未能完成整個挑戰，不過對該學生來說，自己願意邁出一步亦是一種成長。
家校與學生同行
積極的「成長型思維」對心理健康非常有益，能培養學生在面對困難及挑戰失敗時有一定復原力。因此老師及家長可透過小組活動、工作坊等，學習如何鼓勵學生不要只重視結果，享受探索過程並肯定自己的「努力」，讓學生在家庭、學校都能夠有機會培養「成長型思維」。例如我們會透過工作坊，鼓勵老師根據學生的能力制訂不同的合格標準，讓由建立小成功的經驗開始，分階段完成目標。
每個學生都是獨特的，我們不應僅僅以單一的成果衡量他們，反而與他們同行，多營造肯定努力的文化，讓學生保持動力，積極面對人生各種挑戰。
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