輸入護理員計劃 收237院舍申請

【本報訊】為應對人手不足、新增的人手需求，以及協助院舍業界提升服務質素，政府本周一起推出「院舍輸入護理員特別計劃」，容許所有院舍輸入合共7,000名護理員。由6月19日至20日下午5時，社會福利署共收到237間院舍就「院舍輸入護理員特別計劃」 遞交配額申請，預計申請的審批時間約為兩個月。

首階段名額1000個 「特別計劃」每季一次接受申請，即3月、6月、9月及12月，期間容許所有合資格院舍，包括安老院、殘疾人士院舍及護養院提交輸入護理員配額申請，院舍需在指定的期間內（約兩星期）遞交申請。社署分別在上月18、19日為業界舉行兩場視像簡介會，講解「特別計劃」的申請手續和運作細節。

社署表示，有意透過「特別計劃」取得輸入護理員配額的院舍營辦者，可於6月19日至7月3日期間經網上提交申請，首階段可供申請名額約1,000個。社署會適時於網頁公布每季的確實申請期，以及可供申請的輸入護理員配額數目。