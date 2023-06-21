離場抗議 不滿港府先公布後諮詢 勞顧會：削弱保障本地勞工

【本報訊】政府早前繞過勞顧會，宣布一系列輸入外勞政策，做法惹來勞方不滿。6名勞方代表在周一的勞顧會會議中，離場以示不滿。有勞方代表昨日解釋指，因不滿政府在會上只是重複一次已公布的內容而非諮詢委員，是不尊重勞顧會，故離場抗議。政府回應事件時，解釋本地勞工過往失去20萬勞動力，很多行業也「請唔到人」，故是次放寬輸入外勞措施有實際需要，又重申當局以保障本地勞工、外勞薪金，及加大本地勞工培訓為原則。

港府以勞動力短缺為由，提出運輸及建造業輸入勞工計劃，並放寬補充勞工計劃，准許26個工種可申請輸入外勞兩年。勞顧會僱員代表林偉江解釋，勞方代表離場是不滿政府在事前沒有與勞顧會會面及諮詢，直接向外公布計劃，而會上只是重複一次已公布的內容而非諮詢委員，認為沒有留有諮詢空間，做法不尊重勞顧會，所以離場抗議。

促設審查機制 一年一檢 林偉江又指，政府現時沒有為計劃訂下時限，亦不設「煞停」機制，其中放寬26個工種的輸入外勞限制，是削弱保障本地勞工的把關能力，認為政府無提供數據支持相關行業出現勞工短缺。林又擔憂外勞計劃是否會如實招聘，質疑外勞的工資未必能達工資中位數，促設審查及檢討機制，一年檢討一次，並作全面諮詢，聆聽勞顧會意見。被問及會否有其他抗議行動，他表示，目的是想解決問題，並非一定要通過抗議手段進行。

就勞方代表離場一事，政府重申明白勞方代表立場，強調政策以保障本地勞工、外勞薪金，及加大本地勞工培訓為原則，以及主要針對運輸及建築業界勞工。他表示，此做法是為了增加本地勞工供應，同時加大科技運用，解決勞工短缺的問題。

局方：多個行業請唔到人 當局承認本地勞工過往失去20萬勞動力，很多行業也「請唔到人」，是次放寬26個工種兩年是有實際需要，期望大眾明白政府要確保香港有足夠勞動力，以此保持經濟發展，「咁樣做大個餅，對所有勞工都有好處。」，又承諾每個申請都會審批，重申會確保僱主有在本地認真招聘才批准，亦會諮詢勞僱會意見。