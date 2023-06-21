外勞計劃欠監管 民航工會政總請願

【本報訊】本港多個行業出現勞工短缺，港府推出「行業輸入勞工計劃」，輸入最多兩萬名外勞，但該計劃被指繞過勞工顧問委員會，惹起外界爭議。適逢立法會人力事務委員會昨日開會討論輸入外勞措施，多個運輸及建造業工會到政府總部門外請願，表示對當局的方案不滿。

汽總不滿官員充耳不聞 香港民用航空事業職工總會一行約10人昨早11時到政總門外請願，抗議當局輸入外勞。該總會主席李永富批評計劃欠缺監管，憂慮輸入外勞後沒有機制保障本地員工福利。他要求僱主提高機場員工的薪酬及福利待遇，包括增加大部分工種的基本工資，並敦促有關部門交代機場員工交通補貼計劃方案，為機場員工提供免費或優惠的交通專線。

另外，汽車交通運輸業總工會一行約30多人昨午亦到政總請願。汽總發言人林天賦表示，當局推行計劃時，不僅架空勞顧會，工會過去亦多番向當局官員反映前線司機的工作難題和生活苦況，以及提出輸入外勞的看法和具體要求，惟官員卻充耳不聞。

林指，當局提交立法會的文件中，根本沒有清楚合理說明公共小巴及客車行業出現勞工短缺的主因，使文件欠缺說服力。他認為，導致運輸業營運艱難的主因是港府採取過急和過度的鐵路發展策略，造成「一鐵獨大」，其他陸路交通工具競爭白熱化，以及前線司機營運空間大幅減少。