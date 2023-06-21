邊聘專才 學位減少 發展中醫空頭支票

窒礙本地人就業 議員促檢討清單 政府擴大人才清單，由原來13項工種增至51項，以招聘更多境外專才。立法會人力事務委員會昨開會討論最新人才清單事宜，有議員關注行業勞工短缺的具體數據，並質疑當局不鼓勵本地人就業。勞工及福利局局長孫玉菡表示，下月將展開2023年人力資源推算諮詢，涵蓋行業包括「十四五規劃」下香港的8個核心職業、本港重要行業及與城市運作的相關職位，料覆蓋280萬勞工，相當於勞動人口80%。

議員林振昇表示關注51項工種內的具體勞工短缺數據，中醫師雖被納入清單行列，但有部分本地大學的資助中醫學位減少，讓人感覺當局實則並不鼓勵本地人就業，反而是依賴外來人才。他又擔心醫療專才來港後的執業資格等操作問題，並促請當局定期檢視人才清單，在某工種的勞工短缺情況得以改善後剔除。

更新名單僅知會非諮詢 孫玉菡表示，人才清單推出至今，挑選行業上均偏向側性研究，就個別專業的勞工短缺，諮詢相關政策局。至於是次更新人才清單方面，亦分別寫信予本港各大商會，甚或諮詢內部的人力資源規劃委員會意見。中醫師、醫生等醫療專才需本身具有香港執業資格，才符合人才清單入境途徑的要求，不能來港考試。檢視計劃成效需時，故未有下一次檢討時間，但他理解需不時檢討。

議員陸頌雄表示，政府上月更新人才名單前，不僅沒有諮詢勞工顧問委員會，亦沒有到立法會聽取意見，對當局「只知會，而非諮詢」感到遺憾。他表示，政府未有對通過人才清單引進的境外人才訂立上限，以及與本地勞工的比例，形容是「中門大開」；最極端情況下，企業可以全部聘請外籍人士，這將阻礙本地工人，尤其是年輕人的向上流動機會。

人才清單可應用在一般就業政策和輸入內地人才計劃下，議員周小松則稱，由於僱主毋須證明本地招聘困難，擔心會被濫用。

議員黃俊碩亦指，不解清單為何沒有涵蓋會計師行業。會計師工會註冊學生由高峰時期2018年的1.74萬人，下跌至2022年的1.38萬人，減少3,600人，他估計或影響未來8年的會計師供應，繼而影響51種清單內的部分行業，包括財產管理合規人才、資深保險專才、金融科技專才等。