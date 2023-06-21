市道未見起色 14%僱主擬裁員

【本報訊】雖然本港經濟逐漸恢復，但有人力資源公司調查訪問532名本港僱主，顯示37%僱主繼續凍結員工數目，另有14%受訪僱主表示會縮減人手，多過預算未來3個月增加人手的47%。

人力資源顧問公司萬寶盛華表示，本港失業率持續下降，今年2月至4月經季節性調整的失業率為3%，較1月至3月下跌0.1%，是連續第12個月錄得跌幅。該公司高級副總裁徐玉珊指香港經濟有所復甦，訪港旅客數量上升，有助帶動勞工市場，令招聘意欲有所改善。本港來季淨就業展望指數為正33%，較全球指數多5%。

另外，本港運輸業人手不足，運輸及物流業、通訊媒體業分別錄得就業展望指數為正49%及正48%，前者的就業展望指數為各行業中最高，後者為第二高。就業展望指數最低的行業為醫健保健和生命科學業，僅為正17%。

飛機起降量 僅疫前六成 她又稱，航空業正逐步恢復平穩運作，本港機場4月份客運量為310萬人次，按年上升約24倍，機場每天平均飛機起降量亦回復至疫情前水平的60%，暑假旅遊旺季可進一步帶動行業復甦及增加服務網絡，刺激僱主的招聘意欲。

通關方面，她認為，香港與內地全面通關，以及政府積極推動旅遊業發展，令訪港旅客數量持續增長。酒店及餐飲業亦積極補足人力缺口，尤其是樓面員工和房務人手，以迎接夏季旅遊旺季。