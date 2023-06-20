龍七公：中美關係受損 訪華難促回暖

作為世界兩大強國，中美關係足以影響世界未來發展。近期中美關係陷入低谷，在各個層面皆火花四現，加上俄烏戰事爆發，使到世界幾乎重回冷戰時代，分為兩大陣營對壘。造成這一切的元兇，有人認為中美均難辭其咎，亦有人認為是中國挑戰美國霸權地位所致；然而筆者認為，美國政客思維停滯不前，才是中美交惡的關鍵。美國國務卿布林肯周日展開訪華行程，外界視為中美關係回暖的曙光；惟美方思維假如不變，恐怕亦無補於事。

布林肯周日上午乘坐美國空軍飛機抵達北京，成為5年來首名訪華的美國最高級外交官員。作為地位最高的內閣部長，假如中美關係正常，中方很可能會以高規格接待。然而中方未有安排紅地氈，亦無其他歡迎儀式，布林肯與到場接機的外交部北美大洋洲司司長楊濤寒暄幾句後，便匆匆離開機場；如此場景，切實反映了中美關係的現狀。不過，布林肯顯然不會感到失望，畢竟早在訪華前，白宮已大吹冷風，明言布林肯訪華未必能為中美關係帶來突破或轉變；既然沒有期望，哪有失望可言呢？

相對地，中方明顯也沒有對布林肯訪華抱有多少期待。畢竟布林肯訪華前夕，美方多次指出中美關係惡化的根源在於美軍今年2月擊落飛越領空的中國氣球，惟明眼人都能看出，美方只為轉移視線，企圖淡化中美關係惡化的真正原因。美軍擊落中國氣球，充其量不過是導火線，真正的火藥桶是美國多番藉詞打壓中國企業，試圖污衊且妖魔化中國，甚至插手干預台海、南海，一而再、再而三地挑戰中國的底線。

恃強凌弱 指手畫腳 倘若說中國崛起是引發兩國關係惡化的關鍵，顯然是不公的。任何國家都有發展自身的權利，為了人民生活富足，中國必須推動經濟發展；惟中國領土遼闊，人數眾多，即便只是達致全國脫貧，聚沙成塔，其經濟實力也足以傲視全球。至於發展軍事，也是為了自保，畢竟單純經濟強大，缺乏足夠軍力，只會任由列強魚肉，解放軍至少要有與列強一戰之力，中國方能國泰民安。倘若要比喻，就像一個人為了強身健體而選擇練武一般，惟作為「武林盟主」，美國一口咬定中國勤於「練武」肯定想挑戰霸主地位，抱有這種心態，難道是中國的錯嗎？

事實上，美國對於其霸權受挑戰，是又愛又恨。愛，在於美國從來不怕對手，只愁無對手；美國的強大很大程度上源於鬥爭，甚至可以說是從戰爭中得來的。在俄羅斯日漸衰落的背景下，美國早晚會把目光投向新崛起的中國之上。在嘗過冷戰擊倒蘇聯的「甜頭」後，如今不少美國政客均希望照辦煮碗，透過發動新一輪冷戰擊敗中國。至於恨，在於美國過往經常恃強凌弱，對別國指手畫腳，種下不少仇家，很多國家皆口服心不服。假如美國不再一方獨大，很有可能會牆倒眾人推。在如此思維下，布林肯縱然訪華，又能改變甚麼呢？