自成一家：美國操控國際組織

亞投行一名加拿大籍員工聲稱該行被中國控制並憤而辭職後，加國政府第一時間跳出來宣布切斷與亞投行的往來，還暗示可能會退出亞投行云云。我看到這則新聞的第一個反應，就是忍俊不住笑了出來。

話說7年前中國倡議成立亞投行，而且出資最多，自然對亞投行產生較大的影響力，但亞投行仍保持高程度的自主性，這一點是國際社會公認的，否則亞投行成員國就不會由初期57個擴大至目前的逾百個。該名加拿大人在亞投行只任職一年，竟能發現中國主宰亞投行的「驚天秘密」，卻沒有拿出任何根據，看上來更像是王立強事件翻版。

當年中國籍的王立強涉嫌詐騙被中國政府調查，於是逃亡澳洲宣稱自己是政治犯，並爆料點名在台灣的香港商人向心夫婦是中國情報人員。事後台灣政府拘捕向心夫婦，但一直找不到證據，礙於面子又不能放人，導致二人無辜遭限制出境至今已有3年多，而王立強今年已被澳洲法庭裁定犯下欺詐罪。這起「間諜案」大大打了民進黨的臉。

要說大國控制國際組織，則不得不提由美歐掌控的國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行。長期以來，世銀行長皆由美國總統提名美國公民擔任，IMF總裁職位則由歐洲人把持。美國除了主導世銀行長任命，也對其他高層有任命權。例如在冷戰初期，美國國務卿杜勒斯曾威脅世銀配合美國政府進行政治審查，某些曾參加共產主義組織的經濟學家因此被迫辭職。近年愈來愈多國家質疑IMF和世銀的規則和架構不公平，改革呼聲不斷。

加拿大今次藉亞投行抹黑中國，按楓葉國的標準，它是不是也應凍結與這兩家機構的合作呢？