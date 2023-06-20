激濁揚清：俄羅斯恨透了馬克龍

法國傳媒引述愛麗榭宮消息指，總統馬克龍與金磚國家輪任主席國、南非總統拉馬福薩通電話，提出有意出席8月在南非約翰內斯堡召開的金磚國家領導人峰會。但成員國之一的俄羅斯，要求法方解釋馬克龍的動機，究竟是想與組織建立聯繫，還是只想混入組織充當「某種特洛伊」。戰鬥民族如此舉措，是否有點草木皆兵？

俄羅斯將法國人當間諜辦，卻沒有具體證據支持說法，原因不難理解，因為馬克龍與普京有太多牙齒印，前者曾發表「俄羅斯早已戰敗」論，又指俄方通過入侵烏克蘭，普京用了最厲害的電擊法把北約擊活；更揚言不排除撤回法國頒贈給普京的榮譽軍團勳章，完全不給普京面子。如今馬克龍送上門，俄方冒着即使被外界視為只是逞口舌之快，也要把對方說成非奸即盜的大奸細，以洩心頭之恨。

馬克龍與普京關係本來並不惡劣，雙方恩怨可能源於去年2月，馬克龍到訪莫斯科斡旋烏克蘭危機，遭普京以3米長枱「拒人千里」，未幾便有關注普京精神狀況的報道，引述了馬克龍的訪「京」第一身感受：「他更強硬、更孤立」，雙方關係此後急轉直下。馬克龍雖也曾忠告，需尊重俄羅斯國家安全訴求，後來卻鮮有再為俄發聲。之不過，若說馬克龍是「某種特洛伊」，卻未有出示情報部門搜集得來的證據，便難免予人有失風度之感。

要知道，自2013年起，歷屆金磚峰會都會邀請一些非金磚國家參與；去年的亞太經合組織第29次領導人非正式會議，馬克龍亦以特邀身份參與。與其說馬克龍意圖不軌，倒不如說是為了開掘財路。2024年巴黎奧運會揭幕前，法國政府得解決塞納河污染與鼠患嚴重等問題，需花14億歐元改善水質。很明顯，馬克龍是為了撲水而來。