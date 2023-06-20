橫眉冷看：誤解北京決策取向

若問兩個好人之間會否鬧分歧、兩個有文化的人又會否吵得不可開交？答案是會，而且一點也不稀奇。我的鄰居一個是會計師，一個是大學講師，二人平素熱心助人、一臉正氣，絕對可以引為知交，但是他們兩者之間卻長期對立，不停互相找碴，因爭吵而要報警求助，每年多達兩、三回。筆者與二人分屬好友，自己也愛做和事老，只是他們的「官司」在我看來，也是清官難審。所謂「公有公理，婆有婆理」，兩者雖然沒有深仇大恨，矛盾卻因小事而漸次累積，時長日久，就變成一個難解的結。

中美兩國關係大抵跟我鄰居的情況相近，中國一向愛好和平，美國雖則霸道，但也絕不是納粹一類的邪惡帝國。中美兩強都是世界秩序的守護者，今日之所以關係惡化，甚至隨時擦槍走火，其實好些問題都是因誤會所致。

拜登出任美國總統之後，中美關係本來有望緩和，但在2022年，卻突然爆發俄烏戰爭。美國堅決反對俄羅斯入侵烏克蘭，他們的立場固然有道理，而中國一向與俄、烏交好，兩國間的矛盾孰是孰非，很難一言以斷，為了便於日後促成俄烏談判，北京堅持中立、兩不相幫，按理也是無可厚非。

沒料到中國的立場卻惹來美國誤解，華府批評北京是在支持莫斯科的侵略行為，進而引發無限聯想，認為中國大陸將會效法俄烏戰爭模式，用武力統一全國。

實際上，俄烏戰爭不論結果如何，都不會影響中國的統一大計，莫斯科偏向於用戰爭方式解決問題，北京則會盡量堅守和平原則，兩者大不相同。山姆大叔愛將中俄兩國混為一談，那是誤解了北京的決策取向。