筆下風雲：鬥而不破 各自表述

中美關係自「氣球事件」後陷於冰封，隨着美國國務卿布林肯訪華，雙方關係會有所改善嗎？這場會面全球關注，媒體自布林肯落機一刻便仔細分析，包括他飛抵北京機場時，中方只安排司長級官員接機，也沒有鋪紅地氈等高規格款待，反而地上清晰可見畫有一條「紅線」。外媒直指，這是北京羞辱布林肯的開始。

老實說，布林肯並非國家元首，沒有紅氈和鮮花相迎，倒也符合外交禮儀，只是地上畫上紅線便可堪玩味，皆因中方一直強調美國要以平等態度與中國交往，不能觸碰中國的紅線。此紅線是否提醒布林肯彼紅線，大家可自行判斷。

可以看見，布林肯先後與國務委員兼外長秦剛，以及中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面，但無非都是各自表述。中方一再就台灣問題等重大關切提出明確要求，提醒美國應堅決反台獨，停止炒作「中國威脅論」。雙方亦同意恢復溝通，管控分歧。但說到底，中美兩國的博弈關乎國運之戰，不可能停止，美國不可能不打台灣牌，也不可能放鬆對中國的制裁，更不可能放棄圍堵打壓，只是目前仍未是全面攤牌的適當時機，為防擦槍走火，美國必須要有暢通的渠道與中國溝通。鬥而不破，仍是兩國未來一段時間的主旋律。

事實上，今年9月G20峰會將在印度舉行，11月的APEC峰會則由美國主辦，國家主席習近平跟美國總統拜登極有可能在這兩個場合碰面。拜登為顯示自己跟中國仍能有效管控分歧、成功加設護欄、增加連任勝算，必然亟欲跟習近平會面。但對中國而言，跟美國見面又好，不見面也罷，根本無關要緊，皆因對美國早已沒有期望。唯一可以肯定的是，若美國繼續居高臨下，中國必然不吃這一套。