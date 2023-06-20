強詞有理：金磚時代

黑格爾說，存在即合理。金磚國家合作機制自2006年成立以來，一直受到西方冷嘲熱諷，被形容為「空談俱樂部」，當時誰也不會想到今天的金磚竟成為「富人俱樂部」G7的潛在對手。當看似遙不可及的夢想成為現實時，意味着美國主導的國際秩序及金融體系面臨空前挑戰，西方也由冷嘲熱諷變成焦慮恐懼。

按照購買力平價計算，金磚經濟總量早已超過G7，論對世界經濟增長的貢獻率，前者更是遙遙領先。難怪愈來愈多國家排隊申請加入，連法國總統馬克龍也希望參加金磚峰會。姑勿論馬克龍的出發點是甚麼，他主動伸出橄欖枝，起碼說明金磚的國際地位和影響力日益提升。

美國財長耶倫日前在眾議院聽證會上聲稱，國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行反映美國價值觀，是制衡中國等其他國家不可持續貸款的關鍵力量。這明顯有自賣自誇的味道，透着幾分心虛。正如中國外交部發言人指出，國際貨幣基金組織和世界銀行是多邊金融機構，不是美國國際貨幣基金組織，也不是美國世界銀行。相反，美國去年以來的激進加息，使許多發展中國家的債務問題雪上加霜，導致全球金融市場震盪加劇。也許，這就是耶倫口中的所謂美國價值觀吧？

眾所周知，IMF和世界銀行對發展中國家的貸款往往附加政治條件，金磚新開發銀行的貸款則不加任何條件，這才是對發展中國家實實在在的幫助。西方經常抹黑中國製造「債務陷阱」，正是典型的賊喊捉賊。雖然金磚新開發銀行目前仍無法與IMF及世界銀行分庭抗禮，但隨着金磚國家逐漸擴容，國際金融體系勢必迎來全新變革。最重要的是，金磚國家已不僅僅是純粹的經濟組織，而是地緣政治、經濟、外交的國際綜合平台。與美國拉幫結派搞陣營對抗的小圈子不同，金磚主張開放包容、合作共贏，誰更符合世界多極化潮流，更能獲得國際社會歡迎，不言而喻。

當然，金磚的發展不可能一帆風順，美西方為了維護國際秩序和金融體系的主導權，必然會繼續對金磚潑髒水，甚至挑撥離間。尤其金磚正積極推動去美元化，加上伊朗、委內瑞拉和古巴這些國家走近金磚，勢必令老美惴惴不安。但不管怎麼樣，時代潮流浩浩蕩蕩，單極世界正在結束，多極秩序正在鞏固，任何國家都無法阻擋。