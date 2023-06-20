政情：強烈譴責冇意思 議員倡研究用字

用字要小心，政府文件更加要慎重。話說立法會政制事務委員會尋日討論香港提交畀聯合國人權理事會嘅報告大綱，會上多個議員追問政府用字嘅問題，亦有議員呼籲當局要用好字眼如果唔係會好蝕底。

令人感覺似發老脾 近年政界中人成日話外國抹黑香港，然後發稿用「強烈譴責」嘅字眼去反駁。議員謝偉俊認為政府有必要研究遊戲規則，話如果淨係用單一字眼，好似「強烈譴責」、「堅決反對」，並冇意思，只會令人感覺「發老脾」，覺得喺國際公關上蝕底，建議政府要研究用國際明白嘅公關字眼同詞彙，有尊嚴地處理問題。

議員李鎮強關注當局點解喺文件中列明「接納」其他國家建議，舉列話澳洲要求「維護香港一國兩制框架，體現自由和法治」，他認為香港一直有做相關工作，反問「仲接納佢哋啲咩呢」？而另一議員李浩然同樣認為字眼有問題，話只有係冇嗰樣嘢先會接納建議去做，問到係咪聯合國格式要求，如果唔係有關用字存在問題。

政制及內地事務局副局長胡健民解釋，話回應嘅選項只有幾種方法，當中包括接受、接受已經執行、接受並正執行同不接受，所以喺文件中列明，而有關用字係格式要求，但亦明白議員嘅睇法，承諾會作考慮。