6月20日(二)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月20日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
路牌掛繩索 內地漢山徑自縊亡
【本報訊】昨晨7時許，有行山客行經長沙灣鷹巢山自然教育徑一涼亭時，發現一名男子在路牌上以繩索上吊，慌忙報案求助。消防員接報到場將男子解下，惟經檢驗後證實他已死亡。調查人員未有發現遺書，經初步調查後相信死者姓王（52歲），為一名內地男子，其死因有待剖驗確定。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230620-0620_00176_287/路牌掛繩索--內地漢山徑自縊亡
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc