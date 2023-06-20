路牌掛繩索 內地漢山徑自縊亡

【本報訊】昨晨7時許，有行山客行經長沙灣鷹巢山自然教育徑一涼亭時，發現一名男子在路牌上以繩索上吊，慌忙報案求助。消防員接報到場將男子解下，惟經檢驗後證實他已死亡。調查人員未有發現遺書，經初步調查後相信死者姓王（52歲），為一名內地男子，其死因有待剖驗確定。