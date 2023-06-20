要聞港聞

體罰踢傷4歲子 躁父被捕

【本報訊】赤鱲角香港國際機場發生虐兒案。周日（18日）下午5時許，機場一號客運大樓有市民報案，懷疑一名父親因管教問題以腳踢其4歲兒子，致兒子跌倒額頭受傷。執法人員到場經調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，拘捕該名姓陳（45歲）本地男子，受傷男童其後被送往北大嶼山醫院治理。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc