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體罰踢傷4歲子 躁父被捕
【本報訊】赤鱲角香港國際機場發生虐兒案。周日（18日）下午5時許，機場一號客運大樓有市民報案，懷疑一名父親因管教問題以腳踢其4歲兒子，致兒子跌倒額頭受傷。執法人員到場經調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，拘捕該名姓陳（45歲）本地男子，受傷男童其後被送往北大嶼山醫院治理。
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